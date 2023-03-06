Статус Франции в Совбезе ООН пора пересмотреть

Автор: Лейла Таривердиева

Как формировался Совет Безопасности ООН и институт постоянного членства с правом вето, известно из учебников по истории. Долгое время присутствие в "пятерке победителей" Франции воспринималось как незыблемая данность, но в последние годы факт наличия широких прав у страны, не имевшей отношения к Победе, стал вызывать вопросы. Пошли публикации, и выяснилось, что Франция была непрошенным гостем на подписании Акта о капитуляции Германии, ее неожиданно для всех усадил за стол Сталин, чтобы разрушить единство западных союзников. Принимавший капитуляцию Франции в 1940 году немецкий фельдмаршал произнес тогда фразу, ставшую исторической: "Что, французам мы тоже проиграли?!".

Как бы там ни было, Франция вошла в пятерку победителей и удобно устроилась в верхушке мировой структуры. Она неподсудна, потому как может блокировать любые решение, по той или иной причине ее не устраивающие или задевающие ее интересы. Как можно узнать из открытых источников, в феврале 1976 года Франция не допустила принятия резолюции Совбеза о положении на Коморских островах. Это была одна из последних французских колоний, и когда ее вопрос был поднят, Франция наложила вето и оставила за собой важную часть Комор - остров Майотту, по сей день называющийся ее "заморской территорией". А по-простому - колонией.

Государство Союз Коморских Островов продолжает заявлять свои права на Майотту, а Париж в ответ организует среди населения острова какие-то референдумы за сохранение колониальной зависимости от Франции. И вопрос остается нерешенным уже почти пятьдесят лет.

Напомнил о судьбе этой "заморской территории" Франции на прошедшем 2 марта в Баку саммите Контактной группы Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев. ДН, заявил он, всегда решительно поддерживало бесспорный суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта, который по-прежнему находится под колониальным правлением Франции. Председатель Движения призвал Париж также уважать права народа Новой Каледонии и других народов во французских заморских сообществах и территориях. "Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах", - сказал Президент Азербайджана.

"Заморскими территориями" сегодня, в 21-м веке, продолжают владеть многие государства. Почему мы говорим именно о Франции? Потому что она берет на себя право осуждать другие страны, вмешиваться в их внутренние дела, распространять ложь и провокации. Вся история французского колонизаторства - это череда преступлений против человечности. Кому-то может показаться, что мы предвзяты, потому что законодательный орган Франции не раз принимал гнусные решения против Азербайджана, французская сторона набиралась наглости обвинять Баку в надуманных преступлениях и нарушениях конвенции ООН, в то время, как за ней самой тянется длинный шлейф кровавых дел, о которых ни сама Франция, ни ее союзники не хотят вспоминать.

А вспомнить есть что. И от того, что Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации была принята только в 1969 году, сотворенное французскими колонизаторами в десятках колоний от этого не перестает быть геноцидом. Кстати, обвиняя Азербайджан в нарушении резолюций ООН, французские политики почему-то никогда не упоминают, что их страна сама игнорирует резолюции и требования Генассамблеи ООН по тому самому острову Майотта. Так, в резолюции ГА от декабря 1994 года Ассамблея в очередной раз подтвердила суверенитет Федеративной Исламской Республики Комор над островом Майотта и призвала французское правительство выполнить обязательства относительно проявления уважения к территориальной целостности Коморских островов.

Преступления, совершенные французской стороной в ее прежних колониях, многочисленны. Более всего досталось Алжиру, оккупированному Францией в 1830 году. Вплоть до 1962 года алжирский народ боролся за независимость, но волеизъявление миллионов алжирцев не бралось в расчет Францией, которая почему-то продолжает по сей день цепляться за якобы "волеизъявление" 250 тысяч жителей Майотты.

Недавно Эммануэль Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у Алжира за период колонизации. По его мнению, нужно вернуться к истории и дать ей правильную оценку. "Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь", - заявил он. По его мнению, извинения Парижа только испортят отношения, потому что "миллионы сограждан связаны с историей отношений двух стран". Такой цинизм не менее преступен, чем сами зверства, совершенные французами.

Как можно узнать из открытых источников, 26 ноября 1830 года в алжирском городе Блида французы устроили невиданную резню против мирного населения. Убивали даже грудных детей. Историки свидетельствуют, что город за несколько часов был превращен в кладбище, в нем не осталось ни одного живого.

Майор Монтаньяк, который руководил французскими частями в районе города Скикда в 1843 году, писал после резни: "Нам удалось насчитать убитыми тысячу триста женщин и детей, за исключением раненых, которых не было по той причине, что мы раненых не оставляли". А еще он считал необходимым "истребление всех тех, кто отказывается ползать у наших ног, как собаки".

Генерал Кавеньяк истребил целое племя Бени Сабих в 1844 году и не скрывал этого. Людей загнали в пещеру и разожгли у входа костры, чтобы те задохнулись. Сумевшие сбежать члены племени были отловлены французами и через год уничтожены тем же способом. Такая же участь постигла племя Авлад Риях, посмевшее восстать против жестокости французов под командованием генерала Пелисье. Более тысячи мирных людей погибли от удушья в пещере Фарашиш.

"С 1954 года мы, французы, стали соучастниками геноцида. Под предлогом установления мира мы убили более миллиона населения Алжира во время вооруженных рейдов. Мы сжигали целые деревни вместе с их жителями, вырезали население, вынимая еще не родившихся детей из утроб матерей, пытали до смерти. Целые племена страдали от холода и голода, умирали от эпидемий в концлагерях. В этих лагерях погибло около полумиллиона алжирцев", - написала писательница Симона де Бовуар.

8 мая 1945 года стало известно о капитуляции Третьего рейха, в честь чего в алжирском городе Сетифе французские власти организовали парад. Во время парада произошли столкновения со сторонниками независимости Алжира. Полицейский застрелил 26-летнего Бузида Зааля, который отказался бросать флаг Алжира. Вызванные этим фактом протесты продлились до 17 мая. В результате погибли несколько тысяч алжирцев (по разным оценкам, от 6000 до 30 000 мусульман). Французским властям удалось подавить мятеж, но он дал толчок освободительной войне, которая завершилась летом 1962 года.

Намного меньше огласки во Франции получило массовое убийство этнических алжирцев, которое произошло в октябре 1961 года на улицах Парижа. Тогда около 30 000 иммигрантов вышли на улицы в рамках мирного протеста против комендантского часа. 17 октября были арестованы около 14 000 человек, около тысячи убиты и сброшены в Сену. Парижане потом долго вылавливали из реки трупы с проломленными черепами или огнестрельными ранениями. На набережной Сены в тот день появилось граффити со словами: "Здесь мы топим алжирцев".

В оккупированных Францией Джибути, Нигерии и Чаде людям было запрещено получать исламское образование, были разрушены мечети и медресе. Мусульманские ученые были арестованы, а десятки тысяч сопротивлявшихся мусульман были убиты. Французы также совершили преступление, вошедшее в историю как "геноцид ученых". В 1917 году в Чаде была созвана конференция под предлогом реорганизации религиозной жизни. Но на самом деле это была ловушка - все 400 ученых-мусульман, собравшихся на конференцию, были расстреляны французами.

Около 3 тысяч марокканцев погибли за 2 дня во время нападения французов в августе 1907 года. В результате резни "Mıy Ça", совершенной во Вьетнаме 29 ноября 1947 года, французы зверски убили сотни вьетнамцев, в том числе 170 женщин и 157 детей. Было сожжено около 400 домов. Помнят о зверствах французских колонизаторов и в Тунисе. Хотя официально эта страна перестала быть колонией в 1956 году, французы и не думали считаться с ее суверенитетом. В 1961 году в ответ на просьбу закрыть французскую военную базу были расстреляны около 5 тысяч мирных жителей.

В 1994 году во время геноцида племени тутси в Руанде погибли более 800 тысяч человек. Военные подразделения и руководство Франции имели к этому прямое отношение. К этому выводу пришли руандийские эксперты, обнародовавшие два года назад результаты своих исследований. Париж знал о предстоящем геноциде, но ничего не сделал, чтобы его предотвратить. Наоборот, поддерживаемый Францией режим получал от нее оружие.

Еще одним средством геноцида были ядерные испытания. Первые ядерные испытания в пустынном районе Регган в Алжире были проведены в феврале 1960 года. Мощность ядерной бомбы, испытанной на полигоне в Алжире, составляла 70 килотонн, что в 3-4 раза превышало мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Франция с 1960 по 1966 годы провела не менее 17 ядерных испытаний в пустыне Алжира. Сегодня алжирская сторона требует удаления радиоактивных отходов, компенсации жертвам и пострадавшим от воздействия радиации, предоставления топографических карт мест захоронения отходов и их очистки. Однако Франция отвергает все выдвинутые против нее обвинения и требования Алжира. Она продолжает отказываться признавать факт радиоактивного заражения на этих территориях. Тем временем в Алжире и Полинезии люди до сих пор болеют и умирают от последствий французских испытаний.

Франция закопала на оккупированной алжирской территории более 5 миллионов мин и отказывается предоставить карты минных полей. Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из ведущих мест в мире среди наиболее загрязненных минами стран. Франция применяла против жителей своих колоний запрещенное Женевской конвенцией химическое оружие.

Список преступлений Франции против человечности очень обширный, мы привели лишь небольшую часть обвинительного акта, который вряд ли когда-нибудь будет принят. Но есть еще один чудовищный момент, о котором нельзя не упомянуть, особенно вспоминая, что Франция была той страной, которая более всех "ужасалась" Парку трофеев в Баку. Несколько лет назад алжирский историк Белкади обнаружил в музеях Франции и ряде других стран Европы десятки черепов участников алжирского сопротивления. Французы, как и армяне, тоже отличились пристрастием к кошмарным трофеям вроде отрезанных ушей и голов и так же везли их после своих кровавых побед домой. Единственная разница - армянам не пришло в голову выставлять эти трофеи в музеях.

Всего в Музее человека Франции хранится 18 тысяч человеческих черепов, и, как утверждают информированные источники, в большинстве это военные трофеи. То есть головы поверженных врагов...

Думается, Франции нечего делать в Совете Безопасности ООН. Эта страна не заслужила права решать судьбы мира.