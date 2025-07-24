https://news.day.az/sport/1769806.html Орхан Алиев продолжит карьеру за рубежом Азербайджанский футболист Орхан Алиев продолжит свою карьеру в Кыргызстане. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 30-летний нападающий подписал контракт с "Узгеном". Он будет играть за эту команду в сезоне 2025/2026. Отметим, что свой последний сезон Алиев провел в "Туран Товузе".
Орхан Алиев продолжит карьеру за рубежом
Азербайджанский футболист Орхан Алиев продолжит свою карьеру в Кыргызстане.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 30-летний нападающий подписал контракт с "Узгеном".
Он будет играть за эту команду в сезоне 2025/2026.
Отметим, что свой последний сезон Алиев провел в "Туран Товузе".
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