Орхан Алиев продолжит карьеру за рубежом

Азербайджанский футболист Орхан Алиев продолжит свою карьеру в Кыргызстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 30-летний нападающий подписал контракт с "Узгеном".

Он будет играть за эту команду в сезоне 2025/2026.

Отметим, что свой последний сезон Алиев провел в "Туран Товузе".