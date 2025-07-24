Сомалийский министр о сотрудничестве с Азербайджаном в развитии нефтегазового и энергетического секторов

Азербайджан выразил готовность оказать помощь Сомали в расширении нефтегазового и энергетического секторов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисалам Абди Али на совместной пресс-конференции с министром иностранных день Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, проходящей сегодня в Баку.

"У нас состоялась продуктивная встреча. Это уже второй раз, когда мы встречаемся в Баку. Я выражаю большую благодарность азербайджанскому народу за гостеприимство.

В начале этого года Президент Сомали посетил Азербайджан. Делегация прибыла в Баку для подписания Меморандума о взаимопонимании.

С коллегой мы провели обсуждения по вопросам образования. В то же время у нас имеются хорошие связи в сферах обороны и безопасности. Между двумя странами налажены отношения стратегического партнерства. Мы намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном и в области туризма.

Азербайджан известен своими нефтяными ресурсами и выразил готовность помочь Сомали в развитии нефтегазового и энергетического секторов.

Во время визита в Азербайджан Президент Сомали посетил ASAN xidmət. Эта инициатива обладает большим потенциалом для обеспечения прозрачности при предоставлении государственных услуг. Нам оказывается поддержка в том, чтобы внедрить подобную службу и у себя в стране", - добавил он.