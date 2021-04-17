Полигон бесчеловечности

Реакция ряда стран Европы на открытие в Баку Парка военных трофеев позволила проявить, словно на старой фотопленке, немало достаточно нелицеприятных моментов. Стало ясно, что в политике, дипломатии, экспертной и политологической сфере этих стран все еще бытуют устаревшие представления о нашем регионе. Эти страны никак не могут понять и смириться с новыми реалиями. Огульная критика, менторский тон, неприкрытая азербайджанофобия, двойные стандарты и нежелание взглянуть в зеркало, прежде чем открывать рот, - все эти несимпатичные проявления европейской политики сопровождали карабахскую проблему на протяжении тридцати лет. Это было отвратительно, но Азербайджан продолжал упорно идти к решению проблемы, невзирая на хор фальшивых голосов. И решил ее. Сам, без посторонней помощи, разбив врага железным кулаком и вызвав тем самым как шок в стане армянофилов, так и новый взрыв истерики.

Сегодня истерика по поводу Победы Баку в 44-дневной войне несколько поутихла - на той стороне поняли, что их бурлящие эмоции и выплевываемые слова уходят в никуда. И тут открывается Парк трофеев, и антиазербайджанский фронт получает второе дыхание.

Каких только нелицеприятных определений и эпитетов по поводу парка, являющегося, по сути, внутренним делом Азербайджана, не приходилось за последнюю неделю слышать и видеть в зарубежных СМИ, видеороликах, сюжетах новостных программ. Эти эпитеты далеко не всегда дипломатичны и выражают все то бешенство, которое гложет армянство и его сторонников со дня завершения 44-дневной войны. Противостоящему нам объединенному фронту страшно хочется что-то изменить, но для этого у него нет никаких возможностей и зацепок, потому что Азербайджан подкрепил каждый свой шаг международным правом. Остается только беситься на расстоянии и злословить, истекая желчью.

В истеричной кампании, как это уже стало традицией, запевалой является Франция. Несколько дней назад ее посол в Армении мсье Лакотт высказался по поводу бакинского Парка трофеев, осудив азербайджанскую сторону за "спектакль". При этом поражение Армении он посчитал "достойным", чем вызвал немалое удивление в азербайджанском МИДе, где пришли к выводу, что у посла Франции в Ереване, по-видимому, какое-то иное, своеобразное представление о достоинстве.

Представитель официального Парижа как всегда забыл взглянуть в зеркало, прежде чем рассуждать о войнах, спектаклях и достоинстве. А следовало бы. Там мсье Лакотт увидел бы очень много интересного, и, возможно, у него отпала бы охота комментировать армянским СМИ никак не касающееся Францию событие.

С первых де жней второй карабахской войны Париж занял проармянскую позицию безо всяких оттенков, грозил, стучал кулачком, взывал к международным организациям и "христианскому братству". Только после того, как в Баку пригрозили выпроводить Францию из сопредседателей Минской группы, там прикусили языки и временно сменили истерику на комплементы.

Но Парк военных трофеев защитники армянства вынести уже не могли. Такая демонстрация позорного поражения, жалкости и трусости зинворов задела за живое. И тут хотелось бы все-таки развернуть французов лицом к зеркалу и кое что в нем им продемонстрировать, показать, что есть настоящий недостойный спектакль и почему французской стороне лучше помалкивать.

Несколько дней назад, как пишет ресурс "Красная весна", начальник штаба Национальной народной армии Алжира генерал-лейтенант Саид Шанегриха встретился со своим французским коллегой генералом Франсуа Лекуантром.

Напомним, что на протяжении многих лет Алжир был колонией Франции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Алжирский генерал попросил помощи в восстановлении мест ядерных испытаний, старых ядерных полигонов и объектов в алжирской Сахаре. В этой связи Алжир ждет от французов топографические карты, позволяющие уточнить зоны захоронения загрязненных ядерных или химических отходов.

В феврале исполнился 61 год с момента проведения первого ядерного испытания Франции в пустынном районе Регган в Алжире. Мощность ядерной бомбы, испытанной на полигоне в Алжире, составляла 70 килотонн, что в 3-4 раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Франция с 1960 по 1966 годы провела не менее 17 ядерных испытаний в пустыне Алжира. Сегодня алжирская сторона требует удаления радиоактивных отходов, компенсации жертвам и пострадавшим от воздействия радиации, предоставления топографических карт мест захоронения отходов и их очистки. Однако Франция отвергает все выдвинутые против нее обвинения и требования Алжира.

При этом, доказательств страшных деяний Франции и их последствий уже рассекречены и растиражированы СМИ. В 2013 году французская газета "Паризьен" опубликовала рассекреченные армейские документы, среди которых была карта распространения радиоактивного облака после ядерных испытаний 1960 года. По мнению экспертов, масштаб облака не может не поразить воображение. Карта была составлена французскими военными через 13 дней после взрыва, произведенного 13 февраля 1960 года. Обращает на себя внимание издевательски-насмешливое название этой операции - "Голубой тушканчик". За голубым последовали "Белый тушканчик", "Красный тушканчик" и "Зеленый тушканчик". После этого ядерные испытания были переведены под землю. В период 1960-1996 годами Франция произвела 210 ядерных взрывов, 17 - в пустыне Сахара на алжирской территории и 193 - в Полинезии.

Более 50 лет Франция напрочь отказывалась признавать факт радиоактивного заражения на этих территориях. Тем временем люди в зонах, где проходили испытания, болели и умирали от страшных болезней. Только благодаря протестам и упорству ветераны французской армии, среди которых тоже было много пострадавших, удалось рассекретить 58 документов, состоящих из 2000 страниц. Среди документов - карта загрязненной радиоактивными веществами территории.

От последствий ядерных испытаний Франции в Алжире и Полинезии более 1500 человек страдают раковыми заболеваниями, многие скончались. Несколько лет назад французское правительство приняло закон о компенсациях, но этот закон не работает. Карты ядерных полигонов принципиально не выдаются. Как тут не провести параллели с отказом Еревана передать Баку карты минных полей. Один сценарий, один подчерк. Не случайно между Парижем и Ереваном такое единодушие и взаимопонимание.

Удивительно, что страна, совершившая столько преступлений портив человечности, подвергшая фактически ядерному геноциду целый народ и не испытывающая желания загладить свою вину, позволяет себе в чем-то обвинять Азербайджан. В результате боевых действий азербайджанской армии не пострадали мирные жители, не было причинено вреда экологии, не применялись запрещенные виды вооружений, не было этнических чисток, на армянах Карабаха не испытывалось химическое или ядерное оружие. Одним словом, была война, которую азербайджанская сторона вела с честью, достойно, в соответствии с принятыми в мире нормами, не отступая от них не на шаг.

Между тем, "цивилизованная Франция" за период колониального правления в Алжире (с 1830 по 1962 гг.) истребила миллионы мирных алжирцев. Из воспоминаний французского военного: "С 1954 года мы, французы, стали соучастниками геноцида. Под предлогом установления мира мы убили более миллиона населения Алжира во время вооруженных рейдов. Мы сжигали целые деревни вместе с их жителями, вырезали население, вынимая еще не родившихся детей из утроб матерей, пытали до смерти. Целые племена страдали от холода и голода, умирали от эпидемий в концлагерях. В этих лагерях погибло около полумиллиона алжирцев". В 1958 году была даже открыта специальная школа, где всему этому обучали. Трудно, наверное, в такое поверить, но это факт.

Через два года те алжирцы, что выжили после геноцида, стали жертвами ядерных испытаний. Колонизаторы не очень привередничали, обрушивая на алжирские земли ядерные удары, а затем много лет устраивая подземные взрывы. Ведь алжирцы в представлении "цивилизаторов" это люди третьего сорта, да и не люди вовсе. И так же, как антропологи собирают в музеях черепа неандертальцев и динозавров, так же французы собирали в своих военных и прочих музеях черепа убитых ими алжирцев.

Вопрос этих страшных экспонатов поднял алжирский историк Али Фарид Белкади, в 2010-2011 годах насчитавших в ведущие музеи Франции и Европы в целом 68 черепов алжирцев. Почти половина - это черепа участников и руководителей алжирского сопротивления, головы которых французы везли домой в качестве трофеев. В этом свете не удивительна поддержка Францией армян, которые тоже везли с первой карабахской войны в Армению отрезанные уши и пальцы своих врагов.

В 2020 году, после того, как разразился скандал, 24 черепа алжирцев, демонстрировавшиеся в музеях полтора столетия, были переданы Алжиру. Страсть к черепам у французской стороны какая-то особая - в одном только Музее человека хранится 18 000 черепов. Причем, согласно информации источников, в основном это военные трофеи... Есть в этом что-то первобытное, дикое. К слову - коллекции черепов хранятся в музеях и других стран Европы, в частности Германии. Европейские колонизаторы не отказывали себе в удовольствии везти в свои страны эти страшные трофеи - останки, части тел и черепа.

Черепа поверженных врагов, выставленные во французских и прочих музеях, это внутреннее дело самих этих стран, хотя дело жуткое и соответствующим образом их характеризующее. Азербайджан никогда не стал бы указывать им на этот факт. Но истерика по поводу Парка военных трофеев в Баку заставляет напоминать критикам о том, что они представляют собой сами. Приходится объяснять поборникам "цивилизованности", что на самом деле есть дикость и варварство и почему фигуры в бакинском парке это безобидный детский лепет в сравнении с отрезанными головами врагов, выставляющихся напоказ в европейских столицах под предлогом нужд антропологии...

Зульфугар Ибрагимов