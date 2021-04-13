Таким будет конец любой агрессии!

После первой карабахской войны армяне тащили в Армению все, что считали символом своей "победы". Оружие, автомобили, ворованные музейные экспонаты, драгоценности, отобраны у заложниц-азербайджанок или снятые с убитых, домашнюю утварь, золотые коронки и даже кастрюли. Буквально за пару месяцев саранча в лице армянских оккупантов пожрала все на своем пути. Многие обогатились тогда за счет грабежа.

Но особо ценными считались у наших соседей еще со времен андраников и гарегинов нжде трофеи в виде частей тела врагов - отрезанные пальцы, уши, выколотые глаза. Такие "военные трофеи" бережно хранились в семьях и демонстрировались молодому поколению как свидетельство "героизма" их отцов и дедов. В начале 90-х оккупанты тоже возвращались в Армению не с пустыми руками. В соцсетях как-то рассказали леденящую душу историю. Русская жительница Еревана написала о своем соседе, который вернулся с войны с "трофеями" - нанизанными на нитку засушенными... ушами. Он очень гордился этой жуткой "игрушкой", повсюду ходил с ней, отрезанные уши врага на ниточке создавали вокруг него ауру уважения и восхищения. Женщину же это привело в такой ужас, что она покинула Армению и больше туда ни ногой.

С точки зрения нормального человека это кошмар и армагеддон, но с точки зрения армянского национализма тут нет ничего особенного. Очень болезненный комплекс неполноценности вкупе с безразмерным национальным чванством создают гремучую смесь, когда человек уже не видит грани между добром и злом.

К чему мы вспомнили сейчас об этом? Дело в том, что накануне в Баку открылся Парк военных трофеев, и со вчерашнего дня в Армении, в армянских и прочих СМИ не утихает истерика.

Парк военных трофеев на бакинском бульваре - это уникальное место, такого нет нигде в мире. Здесь демонстрируется техника разгромленной в ходе 44-дневной войны армянской армии. Это военные трофеи, полученные в честном и открытом бою. Среди трофеев - брошенные армянами стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные комплексы, военные транспортные средства и боеприпасы. Это не отрезанные уши или вырванные у заложников золотые коронки. Это свидетельства нашей Победы и силы железного кулака азербайджанской армии.

Истерика началась уже в день Парада Победы, состоявшегося 10 декабря. Провоз по главной площади страны разбитой армянской техники вызвал приступы у поборников "гуманизма" и "нравственности". Вдруг выяснилось, что наступать противнику на больную мозоль это не гуманно, что с чувствами потерпевших поражение оккупантов, оказывается, надо считаться. С российской стороны под армянское дирижирование доносились голоса о якобы унижении техники российского производства. Той пикантной подробности, что на том же параде гордо демонстрировалась находящаяся на вооружении ВС Азербайджана российская техника, почему-то никто внимания не придавал. Но особенно вывела "гуманистов" из себя стена, составленная из номеров армянских военных грузовиков. А почему, собственно? Почти тридцать лет в городе Кельбаджар так называемым туристам показывали стену, выложенную из щитков с номерами автомобилей, принадлежавших мирным гражданам, изгнанным либо убитым армянами в ходе оккупации района. Таким же образом был "оформлен" вход и стены в городской туалет. Тридцать лет незаконно приезжающие в Кельбаджар иностранцы с удовольствием фотографировали это свидетельство "победы" армянских оккупантов. Хотя это был памятник не "победе", а этническим чисткам, вандализму и зверствам армян в отношении мирного азербайджанского населения. Стена же, провезенная по площади Азадлыг, была составлена из номеров военных автомобилей. Гражданские лица спокойно на своих авто покинули освобожденные территории, ни одного волоса не упало с головы незаконно проживавшего здесь армянского населения.

Все это прекрасно известно всем, но провоз военных трофеев, полученных в открытом бою, все равно был встречен истерикой. Теперь же, после открытия парка, истерика переросла в настоящую международную кампанию, развернувшуюся под чутким руководством армянских дирижеров.

Что так не понравилось армянам и сочувствующим им сторонам? То, что разгромленная вражеская техника выставлена на всеобщее обозрение? Так не нужно было затевать конфликт, развязывать войну, совершать этнические чистки, разрушать и уничтожать. Тогда бы не было и 44-дневной войны, которая стала вынужденной мерой. Эта война полностью вывернула наружу всю суть армянских агрессоров - их трусость, жалкость, дезориентированность и подлость. Даже проигрывая, они умудрялись продолжать творить зло, совершать военные преступления и акты вандализма.

Не понравился манекен, прикованный к орудию манекен? Так это не издевательство над поверженным врагом, а демонстрация реальной ситуации, какие неоднократно отмечались в ходе последней войны после взятия армянских укреплений. Армянских солдат приковывали к орудиям, чтобы они бились до последнего и не могли сбежать. Это делали не азербайджанцы, это делали их собственные офицеры и сослуживцы - заставляли так прикрывать свое отступление, точнее бегство. Это все факты нелицеприятной армянской реальности - повальное дезертирство и бесчеловечное отношение к собственным солдатам. Воевать с сильным противником не чужими руками, как они привыкли, оказалось нашим соседям не по зубам.

В конце концов, во многих странах есть музеи военной реконструкции, но никто не считает это негативным фактом, унижением противника или призывом к ненависти.

Пойдем дальше. Открытие Парка военных трофеев заставило армян забыть о собственных беспросветных проблемах. МИД выступил с заявлением о якобы "унижение памяти погибших и человеконенавистничестве". Омбудсмен срочно бросила все прочие дела и взялась заниматься "антигуманным" парком, усмотрев в этом факте какие-то нарушения прав человека. В парламенте депутаты, руководители фракций рвут на себе волосы, требуют чего-то от международной общественности, показывают пальцем в сторону Баку, мол, вот как мы тут хотим мира на самом деле. Вторят армянам некоторые зарубежные СМИ - российские, немецкие, британские и прочие, в один голос обвиняющие нас в "варварстве". По их мнению, варварство это прикованные манекены, развешанные армянские каски, брошенные дезертирами (а не снятые с убитых), и даже магазин сувениров, а не превращенные в выжженную пустыню азербайджанские города и лестницы, выложенные из могильных плит. А еще кому-то не нравится, что Президент Азербайджана продолжает появляться в военной форме, хотя война закончена... Если коротко - не ваше дело. Если подлиннее, то пока не подписано мирное соглашение, говорить о мире рановато. В определенной форме усилиями армянской стороны конфликт продолжается, в том числе провокационными действиями армян в зоне ответственности аморфных российских миротворцев.

Столь бурная реакция, все эти рассуждения о "цивилизованности и варварстве" на фоне открытия Парка военных трофеев в Баку не могут не удивлять. В чем дело? Тридцать лет продолжалась армянская оккупация. Целых тридцать лет! И тот самый мир, который сейчас говорит о "негуманности" Баку, пальцем не пошевелил, чтобы остановить зверства, положить конец вандализму, разрушениям и этническим чисткам. Мир не приложил ни малейших усилий к тому, чтобы не допустить полного уничтожения оккупированных Арменией районов. Большинство "цивилизованных" стран и деятелей до сих пор прячут глаза, когда речь заходит о необходимости осудить Армению за геноцид Ходжалы. Армяне не услышали ни слова порицания от "цивилизованного" мира за уничтожение мирного азербайджанского населения в начале 90-х, за терроризм, за разрушение мечетей, исторического и культурного наследия азербайджанцев, за армянизацию храмов других народов и тысячи прочих преступлений. Никто не осудил также покидающих освобожденные земли армян за уничтожение лесов и сжигание населенных пунктов, построенных не ими. Державы из соображений ложной объективности постарались не осудить адресно Армению за варварские обстрелы мирных городов в дни 44-дневной войны,.гибель детей и стариков. До сих пор поборники гуманизма в мировых СМИ, истерящие по поводу безобидного Парка трофеев, никак не отреагировали на отказ Еревана передать карты минных полей, хотя это грубо нарушает международное право и ведет к гибели невинных людей.

Признаться, с некоторых пор понятие "международная общественность" часто ассоциируется у нас с проармянски настроенной массой, которой нет дела до принципов справедливости. Все годы оккупации Азербайджану приходилось отбиваться от нападок, клеветы и провокаций. Похоже, принципы и методы этой биомассы остаются прежними.

Теперь о нас. Да, мы не белые и пушистые. Мы были такими когда-то, но враг и остальной мир не оценили нашего гуманизма и нежелания потерь. Разговоры о мирном урегулировании воспринимались как слабость и успокаивали агрессора. Пока при молчаливом попустительстве "цивилизаторов" оккупанты спокойно стирали следы азербайджанцев в Карабахе, пока никем не осуждаемые, они разрушали кладбища и мечети, мы многое поняли и больше никогда не будем прежними. Мы хотим прочного мира и потому не будем белыми и пушистыми. Прочный мир возможен только пока железный кулак Азербайджана занесен над головой противника. Тот никак не уймется, вместо того, чтобы одуматься, пересмотреть путь, который привел армянский народ к этой драме, строит сегодня какие-то безумные планы и настраивает тот самый "цивилизованный мир" против Баку. Ситуация у наших соседей такова, что только сила и постоянное напоминание противнику о его поражении и унижении могут сохранить мир в регионе. Другого языка, судя по всему, там пока не воспринимают без переводчика.

Поэтому Парк военных трофеев нужен и будет стоять в самом посещаемом месте столицы как напоминание о том, что любой, даже самой растянутой и поддерживаемой сильными мира сего агрессии рано или поздно приходит бесславный конец. А армянской стороне и ее защитникам стоит задуматься над тем, как сделать так, чтобы количество экспонатов в Парке трофеев не увеличивалось.

Зульфугар Ибрагимов