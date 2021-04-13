Президент Ильхам Алиев: Разрушения на освобожденных территориях превзошли все наши худшие ожидания

Разрушения на освобожденных территориях превзошли все наши худшие ожидания.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA).

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