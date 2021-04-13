https://news.day.az/politics/1333564.html Президент Ильхам Алиев выступает в прямом эфире на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев выступает в прямом эфире на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", которая проходит в Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA).
Об этом сообщает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре