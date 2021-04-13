Президент Ильхам Алиев выступает в прямом эфире на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество"

13 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", которая проходит в Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA).

Об этом сообщает Day.Az.