https://news.day.az/politics/1333307.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев
12 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
После ознакомления с парком Президент Ильхам Алиев встретился с награжденными военнослужащими.
Глава государства выступил на встрече с речью.
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