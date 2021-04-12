Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев

12 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

После ознакомления с парком Президент Ильхам Алиев встретился с награжденными военнослужащими.

Глава государства выступил на встрече с речью.

Новость обновляется