Военный вертолет пропал в Казахстане
Военный вертолет EC-145 пропал в Алматинской области Казахстана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.
Вертолет пропал с радаров во время планового перелета. В пресс-службе сил воздушной обороны республики рассказали, что на его поиски вылетели дополнительные воздушные суда Минобороны.
По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. "Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям", - заявило Минобороны Казахстана.
К поисково-спасательной операции привлечено более 100 человек и около 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники по линии МЧС. На место также вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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