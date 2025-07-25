Военный вертолет пропал в Казахстане

Военный вертолет EC-145 пропал в Алматинской области Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

Вертолет пропал с радаров во время планового перелета. В пресс-службе сил воздушной обороны республики рассказали, что на его поиски вылетели дополнительные воздушные суда Минобороны.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. "Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям", - заявило Минобороны Казахстана.

К поисково-спасательной операции привлечено более 100 человек и около 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники по линии МЧС. На место также вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.