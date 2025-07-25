IGB внедрила новую цифровую систему управления

Компания ICGB, которая является оператором Интерконнектора Греция-Болгария (IGB), успешно внедрила коммерческую диспетчерскую систему Damas MMS:G в рамках своей стратегии цифровой трансформации, сообщили Trend в ICGB, передает Day.Az

Внедрение новой платформы стало значительным шагом к автоматизации всех коммерческих и операционных процессов компании, усиливая её возможности по эффективному, надёжному и прозрачному управлению трансграничными газовыми потоками.

Система Damas MMS:G стала цифровым ядром коммерческих операций ICGB, обеспечивая комплексное управление услугами транспортировки газа, включая:

- предложение транспортных мощностей на пунктах межсистемного соединения через аукционные платформы PRISMA и RBP;

- управление бронированием мощностей и распределением клиентов;

- полное администрирование процессов номинации и согласования с операторами смежных систем транспортировки;

- ежедневный баланс, расчёт небалансов и подготовку регуляторной и рыночной отчётности;

- выставление ежемесячных счетов клиентам через специализированный модуль.

Кроме того, платформа полностью интегрирована с Balkan Gas Hub, обеспечивая удобную торговлю газом для участников рынка.

Внедрение Damas MMS:G подтвердило приверженность ICGB высоким операционным стандартам, регуляторному соответствию и интеграции на рынке в соответствии с целями энергетической политики ЕС.

Система была разработана с использованием Unicorn Universe Digital-Twin Construction Kit (uuDck) для информационных систем на архитектуре Unicorn Mobile-First IoT-ready Cloud AI-Boosted.

Отметим, что газопровод IGB (Греция-Болгария) управляется совместным предприятием ICGB AD, зарегистрированным в Болгарии в 2011 году. Акционерами ICGB являются BEH EAD (50%) и IGI Poseidon (50%). IGI Poseidon, в свою очередь, принадлежит DEPA International Projects (Греция, 50%) и итальянской Edison S.p.A (50%). Общая протяжённость IGB составляет 182 км, диаметр трубы - 32 дюйма, проектная мощность - до 3 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров в год в зависимости от рыночного спроса и возможностей смежных газотранспортных систем.