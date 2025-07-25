https://news.day.az/culture/1769938.html Ариф Бабаев помещён в реанимацию Народный артист Ариф Бабаев помещён в реанимационное отделение Центральной клинической больницы. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил сын Арифа Бабаева Яшар Бабаев. Он отметил, что его отец был помещён в реанимационное отделение клиники. Состояние народного артиста остаётся тяжёлым.
Ариф Бабаев помещён в реанимацию
Народный артист Ариф Бабаев помещён в реанимационное отделение Центральной клинической больницы.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил сын Арифа Бабаева Яшар Бабаев.
Он отметил, что его отец был помещён в реанимационное отделение клиники.
Состояние народного артиста остаётся тяжёлым.
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