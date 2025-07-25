https://news.day.az/culture/1769938.html

Ариф Бабаев помещён в реанимацию

Народный артист Ариф Бабаев помещён в реанимационное отделение Центральной клинической больницы. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил сын Арифа Бабаева Яшар Бабаев. Он отметил, что его отец был помещён в реанимационное отделение клиники. Состояние народного артиста остаётся тяжёлым.