Ариф Бабаев помещён в реанимацию

Народный артист Ариф Бабаев помещён в реанимационное отделение Центральной клинической больницы.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил сын Арифа Бабаева Яшар Бабаев.

Он отметил, что его отец был помещён в реанимационное отделение клиники.

Состояние народного артиста остаётся тяжёлым.