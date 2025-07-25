https://news.day.az/autonews/1769981.html В автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность Компания Volvo отзовет для ремонта автомобили XC60 и XC90 из-за выявленной неисправности. Как передает Day.Az, об этом сообщают российские медиа. "Отзыв затронет 280 кроссоверов XC60 и XC90, реализованных на российском рынке в период с 2020 до 2022 года.
В автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность
Компания Volvo отзовет для ремонта автомобили XC60 и XC90 из-за выявленной неисправности.
Как передает Day.Az, об этом сообщают российские медиа.
"Отзыв затронет 280 кроссоверов XC60 и XC90, реализованных на российском рынке в период с 2020 до 2022 года. На отозванных автомобилях проверят и, при необходимости, заменят ячейки высоковольтной аккумуляторной батареи, которая может перегреваться", - сообщается в источниках.
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