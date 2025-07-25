В автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность

Компания Volvo отзовет для ремонта автомобили XC60 и XC90 из-за выявленной неисправности.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские медиа.

"Отзыв затронет 280 кроссоверов XC60 и XC90, реализованных на российском рынке в период с 2020 до 2022 года. На отозванных автомобилях проверят и, при необходимости, заменят ячейки высоковольтной аккумуляторной батареи, которая может перегреваться", - сообщается в источниках.