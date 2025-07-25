Противопожарные меры продолжаются в Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Физули, Агдере

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает осуществлять необходимые и неотложные мероприятия по тушению пожаров, возникших на горной местности со сложным рельефом в Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Физулинском и Агдеринском районах.

Как сообщили Day.Az в управлении по связям с общественностью министерства, несмотря на сложность рельефа, высокую температуру воздуха и ветреную погоду, затрудняющие работы по тушению пожаров, мероприятия по борьбе с огнем проводятся непрерывно.

В целом в операциях по тушению пожаров задействованы службы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, соответствующие силы Карабахского регионального центра, а также вертолеты авиационного отряда.