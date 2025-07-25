Объявлены результаты вступительного экзамена, проведённого 13 июля

Государственный экзаменационный центр объявил результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей (включая предмет география для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC по III группе), проведенных 13 июля 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться с результатами, графическими изображениями своих ответных карточек и листов, а также с критериями оценки по каждому заданию открытого типа (предполагаемые правильные ответы, решения и шкала оценивания) здесь.

Абитуриенты также могут узнать результаты экзамена, отправив код, указанный в пропуске на экзамен, на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 29 693 абитуриентов, подтвердивших заявки на участие в экзамене (24 059 человек по I группе, 5 634 человека по IV группе), 897 человек (726 по I группе, 171 по IV группе) не явились на экзамен. Результаты 8 абитуриентов, участвовавших в экзамене, были аннулированы из-за нарушения правил.

Из 4 536 абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе, 1 231 человек не явился на экзамен по географии.

Наивысший результат (400 баллов) по I группе специальностей показали 2 человека - выпускник средней школы села Гядимкенд Нефтчалинского района Алили Мушфиг Агил оглу и выпускник средней школы №64 города Баку Мамедов Абулгасан Брильянт оглу. Мушфиг Алили показал наивысший результат (698,3 балла) по I группе специальностей по сумме обоих этапов. Он набрал 298,3 балла на первом этапе экзамена. Абулгасан Мамедов набрал 296,7 балла на первом этапе экзамена.

Наивысший результат (400 баллов) по IV группе специальностей показали 4 человека - выпускница средней школы №272 города Баку Нурмамедли Сона Мухаммед гызы, выпускник средней школы №1 села Орта Зейзид Шекинского района Абдулсамедли Орхан Фахри оглу, выпускница средней школы №253 города Баку Абдуллаева Марьям Ильгар гызы, выпускница средней школы №53 города Баку Агамамедова Зейнаб Заур гызы. Сона Нурмамедли и Фахри Абдулсамедли показали максимальный результат (700 баллов) по IV группе специальностей суммарно за оба этапа. Они набрали 300 баллов на первом этапе экзамена. Марьям Абдуллаева набрала 289 баллов на первом этапе экзамена, а Зейнаб Агамамедова - 286,7 балла.

Напомним, что на I этапе экзамена максимальное количество баллов составляет 300, а на II этапе - 400 баллов. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.

В ГЭЦ будет работать Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 10:00 25 июля до 17:00 27 июля. Те, кто не зарегистрируется в указанный период, не смогут позже обратиться в Апелляционную комиссию. В электронном заявлении необходимо выбрать номер задания, по которому подается обращение, написать содержание обращения и указать, какому пункту критерия оно соответствует. Если содержание обращения не указано в электронном заявлении, оно не принимается и обращение не рассматривается. Апелляционный процесс проводится в следующем порядке:

Апелляционная комиссия рассматривает все работы, по которым поступили обращения;

Экспертное заключение (в письменной форме) по заданиям, по которым абитуриенты обратились, прилагается к апелляционным заявлениям;

На номер телефона, указанный абитуриентами в апелляционных заявлениях, отправляется "смс" о завершении апелляционного процесса.

После этого абитуриенты могут ознакомиться с результатом апелляции и распечатать экспертное заключение на сайте apelyasiya.dim.gov.az.

Обращения, связанные с ответами, отмеченными на карточках ответов (листе) в форме, не соответствующей инструкции, в том числе с исправлениями, которые привели к тому, что ответ был воспринят оптическим устройством как ошибочный (например, закрашивание двух кружков в закрытом вопросе и т.д.), рассматриваться не будут.