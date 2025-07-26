Стармер не исключил признания государства Палестина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В видеообращении в соцсети он сказал, что вместе с союзниками работает над конкретными практическими шагами, направленными на урегулирование обстановки в регионе.

"Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция", - подчеркнул Стармер.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.