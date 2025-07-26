https://news.day.az/world/1770154.html Стармер не исключил признания государства Палестина Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Стармер не исключил признания государства Палестина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В видеообращении в соцсети он сказал, что вместе с союзниками работает над конкретными практическими шагами, направленными на урегулирование обстановки в регионе.
"Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция", - подчеркнул Стармер.
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.
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