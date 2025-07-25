Декотиньи нашел свое истинное призвание

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, похоже, нашел себе новое истинное призвание, ибо в дипломатии он был бесполезен.

Как передает Day.Az, Декотиньи показал сельскохозяйственные навыки. Так, он подоил корову в селе в Армении и сделал в связи с этим публикацию.

"Познакомился с техникой доения коров вместе с госпожой Галстян и её коровой, Соной, которая была приобретена при поддержке Французского офиса иммиграции и интеграции (OFII) в рамках содействия её возвращению на родину", - написал он в X, сопроводив запись видеороликом.

Видимо не зря некоторое время назад его называли Дескотиньи.