https://news.day.az/world/1770137.html Декотиньи нашел свое истинное призвание - ВИДЕО Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, похоже, нашел себе новое истинное призвание, ибо в дипломатии он был бесполезен. Как передает Day.Az, Декотиньи показал сельскохозяйственные навыки. Так, он подоил корову в селе в Армении и сделал в связи с этим публикацию.
Декотиньи нашел свое истинное призвание - ВИДЕО
Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, похоже, нашел себе новое истинное призвание, ибо в дипломатии он был бесполезен.
Как передает Day.Az, Декотиньи показал сельскохозяйственные навыки. Так, он подоил корову в селе в Армении и сделал в связи с этим публикацию.
"Познакомился с техникой доения коров вместе с госпожой Галстян и её коровой, Соной, которая была приобретена при поддержке Французского офиса иммиграции и интеграции (OFII) в рамках содействия её возвращению на родину", - написал он в X, сопроводив запись видеороликом.
Видимо не зря некоторое время назад его называли Дескотиньи.
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