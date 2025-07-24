Пассажир напал на сотрудника авиакомпании после посадки в Европе

Пассажир напал на члена экипажа самолета после приземления в аэропорту Европы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэродрома Аликанте, Испания. Борт авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс EZY8110 из Гатвика, Великобритания, благополучно приземлился. Пассажир внезапно ударил бортпроводника, сбежал и скрылся в аэропорту.

Сотрудник авиаперевозчика получил травму плеча и не смог работать. При этом пассажиры более часа провели в душном проходе без возможности сойти с трапа. "Мы поняли, что что-то происходит, поскольку слышали переговоры экипажа по рациям. Потом нам все рассказали, и мы отнеслись к этому с пониманием", - сообщил очевидец событий Джон Локетт.

Из-за травмы сотрудника авиаперевозчику пришлось отменить обратный вылет и предложить клиентам компании альтернативные рейсы. Напавшего на работника мужчину до сих пор ищут.