На ряде улиц в Баку будет ограничено движение транспорта

Начиная с завтрашнего утра и до вечера 27 июля, на ряде улиц Баку будут проводиться ремонтные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в связи с ремонтными работами движение транспортных средств будет частично или полностью ограничено на следующих улицах Баку:

- Насиминский район, улица Рашида Бехбудова (от улицы Диляры Алиевой до улицы Шамси Бадалбейли);

- Ясамальский район, улица Абдуррагим бека Хагвердиева (от проспекта Метбуат до проспекта Иншаатчылар);

- Наримановский район, улица Мамеда Араза (от проспекта Азадлыг до проспекта Ататюрка).

Дороги, на которых движение будет полностью ограничено:

- Бинагадинский район, проспект Зии Буньядова (от улицы Алишира Навои до тоннеля Хутор);

- Хатаинский район, боковая дорога проспекта Бабека и на кольце (напротив автомобильного рынка);

- Ясамальский район, улица Дадаша Буньядзаде (участок от улицы Асада Ахмедова до улицы Мухаммеда Хиябани).

Кроме того, в связи с капитальными ремонтными работами, которые будут проводиться в Бинагадинском районе, на улице Эльдара Бабаева (от улицы Рашида Мамедова до проспекта Зии Буньядова) и в поселке Ходжасан, на улице Руслана Аллахвердиева (дорога маршрута №157), движение транспортных средств в указанных районах будет полностью ограничено с перерывами, начиная с 08:00 завтрашнего дня. Ограничение движения будет действовать до завершения проводимых работ.