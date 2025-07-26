Вертолеты привлечены к тушению пожара в Агдере

Операции по тушению пожара, начавшегося в направлении села Талыш Агдеринского района, продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, к тушению огня привлечены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также два вертолета авиационного отряда ведомства.

Ранее мы сообщали, что на территории села Талыш начался лесной пожар.