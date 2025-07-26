https://news.day.az/society/1770217.html Вертолеты привлечены к тушению пожара в Агдере - ФОТО - ВИДЕО Операции по тушению пожара, начавшегося в направлении села Талыш Агдеринского района, продолжаются. Как передает Day.Az со ссылкой на APA, к тушению огня привлечены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также два вертолета авиационного отряда ведомства.
Вертолеты привлечены к тушению пожара в Агдере - ФОТО - ВИДЕО
Операции по тушению пожара, начавшегося в направлении села Талыш Агдеринского района, продолжаются.
Как передает Day.Az со ссылкой на APA, к тушению огня привлечены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также два вертолета авиационного отряда ведомства.
Ранее мы сообщали, что на территории села Талыш начался лесной пожар.
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