На территории села Талыш начался лесной пожар

В Агдеринском направлении начался еще один пожар.

Как передает Day.Az, на открытом участке на территории села Талыш начался пожар.

На место происшествия привлечены пожарные МЧС, вертолеты.

Принимаются меры по тушению пожара.