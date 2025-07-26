https://news.day.az/society/1770203.html На территории села Талыш начался лесной пожар В Агдеринском направлении начался еще один пожар. Как передает Day.Az, на открытом участке на территории села Талыш начался пожар. На место происшествия привлечены пожарные МЧС, вертолеты. Принимаются меры по тушению пожара.
На территории села Талыш начался лесной пожар
В Агдеринском направлении начался еще один пожар.
Как передает Day.Az, на открытом участке на территории села Талыш начался пожар.
На место происшествия привлечены пожарные МЧС, вертолеты.
Принимаются меры по тушению пожара.
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