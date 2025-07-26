На территории Израиля упала выпущенная из Газы ракета

Радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба, указав, что она упала на израильской территории

"Был зафиксирован запуск одной ракеты из южной части сектора Газа, она перелетела границу и, по всей видимости, упала в незаселенной местности", - говорится в заявлении.

"Пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, в результате этого обстрела воздушная тревога объявлялась в районе населенного пункта Киссуфим близ границы с Газой.