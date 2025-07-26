https://news.day.az/world/1770215.html На территории Израиля упала выпущенная из Газы ракета Радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба, указав, что она упала на израильской территории
На территории Израиля упала выпущенная из Газы ракета
Радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба, указав, что она упала на израильской территории
"Был зафиксирован запуск одной ракеты из южной части сектора Газа, она перелетела границу и, по всей видимости, упала в незаселенной местности", - говорится в заявлении.
"Пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.
По ее данным, в результате этого обстрела воздушная тревога объявлялась в районе населенного пункта Киссуфим близ границы с Газой.
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