Ученые раскрыли механизм воздействия коронавируса на память

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 способен быстро проникать в мозг и вызывать нарушения, схожие с признаками болезни Альцгеймера.

Как передает Day.Az, это показало исследование, опубликованное в журнале Genomic Press (GenPress).

В ходе эксперимента ученые анализировали ткани сетчатки пациентов, умерших от COVID-19, а также лабораторные органоиды сетчатки, выращенные из стволовых клеток. Особое внимание уделялось двум белкам - нейропилину-1 (NRP1) и ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки.

Анализ показал, что белок NRP1 активно присутствует в нейронах и глиальных клетках у переболевших пациентов. Это подтверждает гипотезу о том, что вирус может проникать в мозг, в том числе через глаза. Более того, у людей без признаков деменции до COVID-19 после болезни обнаруживали отложения бета-амилоида - белка, связанного с нейродегенеративными изменениями.

Также исследование показало, что при добавлении препарата-блокатора NRP1 рост концентрации бета-амилоида в тканях прекращался. По словам ученых, это наблюдение открывает путь к созданию новых терапий, способных предотвратить "мозговой туман" и другие неврологические последствия, наблюдаемые у части переболевших COVID-19.