Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции по Западному Азербайджану распространено в качестве официального документа ООН

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", состоявшейся 21 мая 2025 года в столице Турции - городе Анкара, а также итоговый документ конференции в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении Общины Западного Азербайджана по этому поводу говорится: "Распространение данного обращения Президента Ильхама Алиева, который принципиально и последовательно держит вопрос Западного Азербайджана в международной повестке, в качестве официального документа ООН играет важную роль для усиления международной поддержки вопросу возвращения в Западный Азербайджан как вопроса прав человека".

Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия по обеспечению международной поддержки процесса возвращения мирным, безопасным и достойным образом. Общество требует от правительства Армении создать условия для возвращения западных азербайджанцев в свои дома в соответствии с обязательствами, взятыми на себя этой страной в рамках Всеобщей декларации прав человека и других соответствующих международных конвенций".