https://news.day.az/world/1770205.html В Турции арестованы подозреваемые в поджогах лесов За последние 15 дней в различных регионах Турции арестованы 17 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров. Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Он призвал сограждан к защите лесных массивов страны, назвав их "зеленой Родиной".
В Турции арестованы подозреваемые в поджогах лесов
За последние 15 дней в различных регионах Турции арестованы 17 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Он призвал сограждан к защите лесных массивов страны, назвав их "зеленой Родиной".
Тем временем, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз объявил о создании Центра управления рисками, в задачу которого входит повышение эффективности борьбы с последствиями изменения климата.
По данным турецких властей, пожарные и добровольцы 25 июля вели борьбу в целом с 73 лесными пожарами, абсолютное большинство которых возникло по вине человека.
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