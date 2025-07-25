Фарах Алиева назвала конкурс «Восхождение» инвестицией в человеческий потенциал

Конкурс "Восхождение" - одна из самых ценных инвестиций в человеческий капитал. Вложения человека в свои знания и умения, независимо от времени и обстоятельств, никогда не обесцениваются, и никто не может у него их отнять.

Как передает Day.Az, об этом заявила заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева на церемонии награждения победителей пятого конкурса "Восхождение".

Она отметила, что ориентация на знания и образование в современном мире является показателем стратегического подхода государства: "В азербайджанских семьях придается большое значение тому, чтобы дети стали образованными и достойными гражданами. Родители зачастую жертвуют своими личными интересами ради того, чтобы их дети получили хорошее образование. Азербайджанское государство проводит последовательную и целенаправленную политику в этом направлении. В рамках этой политики формируется человеческий капитал, который является основой будущего развития страны".