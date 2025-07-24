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Израильские ВВС нанесли серию ударов по Ливану - ВИДЕО

Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по районам Джеззин и Набатия на юге Ливана. Как передает Day.Az, об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA. Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла.