Израильские ВВС нанесли серию ударов по Ливану

Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по районам Джеззин и Набатия на юге Ливана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла.