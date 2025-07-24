https://news.day.az/world/1769935.html Израильские ВВС нанесли серию ударов по Ливану - ВИДЕО Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по районам Джеззин и Набатия на юге Ливана. Как передает Day.Az, об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA. Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла.
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Ливану - ВИДЕО
Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по районам Джеззин и Набатия на юге Ливана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла.
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