https://news.day.az/unusual/1770187.html Как "воет" черная дыра? - ВИДЕО Вот как она звучит на самом деле. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. NASA опубликовали звуковые волны, исходящие от черной дыры.
Как "воет" черная дыра? - ВИДЕО
Вот как она звучит на самом деле.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
NASA опубликовали звуковые волны, исходящие от черной дыры.
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