В Армении застрелился военнослужащий

В Армении застрелился военнослужащий пограничных войск.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 23 июля в Сюникской области Армении погиб 18-летний военнослужащий Пограничных войск Армении.

По предварительной информации, причиной гибели стал выстрел, произведённый самим военнослужащим.

Обстоятельства происшествия уточняются, ведётся расследование.