https://news.day.az/world/1769941.html В Армении застрелился военнослужащий В Армении застрелился военнослужащий пограничных войск. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 23 июля в Сюникской области Армении погиб 18-летний военнослужащий Пограничных войск Армении. По предварительной информации, причиной гибели стал выстрел, произведённый самим военнослужащим.
В Армении застрелился военнослужащий
В Армении застрелился военнослужащий пограничных войск.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 23 июля в Сюникской области Армении погиб 18-летний военнослужащий Пограничных войск Армении.
По предварительной информации, причиной гибели стал выстрел, произведённый самим военнослужащим.
Обстоятельства происшествия уточняются, ведётся расследование.
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