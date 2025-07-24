https://news.day.az/sport/1769846.html Юный азербайджанский тяжелоатлет завоевал «золото» первенства Европы В Мадриде продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов U-15. Как сообщили Day.Az в Национальной федерации, во второй день соревнований в борьбу в категории U-15 вступил наш спортсмен Мусаб Мамедтагиев. Выступая в весовой категории 56 кг, он завоевал малую золотую медаль, подняв в рывке 93 кг.
Юный азербайджанский тяжелоатлет завоевал «золото» первенства Европы
В Мадриде продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов U-15.
Как сообщили Day.Az в Национальной федерации, во второй день соревнований в борьбу в категории U-15 вступил наш спортсмен Мусаб Мамедтагиев. Выступая в весовой категории 56 кг, он завоевал малую золотую медаль, подняв в рывке 93 кг.
Мусаб успешно выступил и в толчке. На этот раз он поднял над головой 109 кг и был удостоен малой серебряной медали.
Таким образом, атлет, поднявший в сумме двоеборья 202 кг, завоевал звание победителя первенства Европы.
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