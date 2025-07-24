Раскрыта возможная причина крушения Ан-24

К крушению самолета Ан-24 в Амурской области могли привести погодные условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, такую причину ввысказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Как предполагает синоптик, дезориентировать экипаж могла низкая облачность. По его словам, нижняя граница облаков в некоторых районах находилась на высоте 300 метров, и такой фактор сам по себе не является поводом для ограничения полетов. Однако город Тында, вблизи которого произошла авиакатастрофа, расположен на горном склоне. Вершины хребта Чернышев в высоту достигают полутора километра.

"Низкая облачность закрывает вершины гор и, собственно говоря, это могло послужить причиной нарушения ориентирования экипажа и привести к случившемуся, то есть к столкновению самолета с землей", - заявил Заводченков.