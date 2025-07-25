Названы причины проблем с питьевой водой в Баку

В летний период из-за резкого повышения температуры воздуха возрастает потребность в воде. В целях максимально оптимального удовлетворения данной потребности, а также минимизации риска аварий, возникающих в результате чрезмерной нагрузки на существующие водозаборные сооружения и водопроводные магистрали, проводятся определенные регулировочные работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Регулирование режима в основном затрагивает самовольные жилые постройки на возвышенных территориях вокруг Баку, не предназначенные для индивидуального проживания. Существующие строения, размещенные на охранных зонах вдоль основных водопроводных магистралей, создают дополнительные проблемы при подаче воды в восточные районы города и при регулировке водоснабжения.

Несмотря на то, что все эти факторы вызывают перебои в подаче воды, в настоящее время принимаются интенсивные и системные меры. В целом, в условиях аномальной жары возникла необходимость пересмотра режима водоснабжения даже в тех районах, где оно осуществляется бесперебойно и по установленному графику.

В настоящее время в соответствии с повышенным летним спросом в Баку подается на 0,3 миллиона кубометров воды больше, чем требуется. Тем не менее, строения, не соответствующие нормативам, а также жилые массивы, затрудняющие регулировку водопроводных сетей, оказывают серьезное влияние на обеспечение бесперебойной подачи воды.

Для устранения этих проблем продолжается реализация новых проектов по увеличению объемов водопроизводства на основных объектах водоснабжения Баку - комплексах Джейранбатан, Огуз-Габала-Баку и Кюр, а также по строительству водопроводных магистралей и распределительных сетей в бассейнах.