https://news.day.az/society/1769997.html

В Баку начался процесс записи детей в детсады

Стартовал процесс записи детей в дошкольные образовательные учреждения города Баку. Как передает Day.Az, jб этом сообщили в МÜTDA. Родители могут создать очередь в электронном формате. Очередь для детей, родившихся в 2020 и 2021 годах, будет активна с 11:00, а для детей, родившихся в 2022, 2023 и 2024 годах - с 15:00.