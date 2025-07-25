Названы пять новых качественных кроссоверов китайской сборки

Китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых качественных машин, собранных в КНР, сообщает портал "Автоновости дня". В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах.

Как передает Day.Az, показателем качества автомобилей стали штрафные баллы: чем меньше этих баллов, тем качественнее автомобиль.

Так, первое место по качеству занял кроссовер Audi Q6 от СП SAIC-Volkswagen, получивший минимальное количество баллов за негативные отзывы - 140. Вторую и третью строчки заняли модели Honda - кроссоверы UR-V и XR-V производства совместного предприятия Honda-Dongfeng, набравшие 142 и 143 "негативных" баллов соответственно.

Четвертая строчка рейтинга у Audi Q2L сборки FAW-Volkswagen, который получил 145 баллов. В топ-5 вошел кроссовер Honda Avancier от Honda-GAC со 146 баллами.