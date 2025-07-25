У немецкого Volkswagen обрушилась прибыль

Прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen по итогам второго квартала опустилась более чем на треть (36,3%), до €2,29 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди факторов снижения - просевшие продажи Porsche и Audi и высокие расходы на пошлины США. Операционная прибыль также опустилась на 29%, до €3,83 млрд.

В результате Volkswagen пришлось изменить свой прогноз на текущий год в сторону снижения.

До этого хетчбек Dacia Sandero по итогам 6 месяцев 2025 года стал лидером продаж на европейском рынке.

Всего за полгода в Европе было продано 128,8 тыс. Dacia Sandero. Второе место занял Renault Clio, чья реализация увеличилась на 7%, составив 122,4 тыс. единиц. Третье место занимает Peugeot 208 с показателем 109,1 тыс машин.

В топ-10 вошли Volkswagen T-Roc (106,1 тыс. ед.), Volkswagen Golf (104,1 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (97,5 тыс. ед.) Dacia Duster (97,1 тыс. ед.), Peugeot 2008 (96,3 тыс. ед.), Citroen C3 (95,8 тыс. ед.) и Toyota Yaris Cross (95,5 тыс. ед.).