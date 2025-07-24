Youtube-канал VMedia: «Бриллианты – лучшие друзья преступников армянского происхождения»

Песня под названием "Бриллианты - лучшие друзья девушек", которую первый раз исполнила блистательная Мерлин Монро, знаменита во всем мире. Однако эту музыкальную композицию, похоже, можно смело переделывать. Потому что на самом деле "бриллианты - лучшие друзья преступников армянского происхождения". Именно к такому выводу приходит Youtube-канал VMedia после проведенного расследования о следах армянской мафии в хищениях и контрабанде бриллиантов по всему миру.

Как отмечается в фильме VMedia, https://www.youtube.com/watch?v=y1LpsoIEQ6A любовь армянских преступных элементов к алмазам и золоту известна давно. В историях с международной контрабандой драгоценных металлов и камней так много заканчивающихся на "ян" фамилий, что даже в искрометной французской комедии "Разиня" шайку контрабандистов, пытающихся вывезти из Франции изрядное количество золота, а заодно и один из крупнейших алмазов в мире, возглавляет "месье Сароян", блестяще сыгранный Луи де Фюнесом. Также известно о том, что командир армянского легиона вермахта генерал Дро, которого в Армении почитают, как национального героя, реализовывал по своим каналам золото и бриллианты, награбленные гитлеровцами у голландских евреев. Во времена СССР в судах многих городов слушались дела о контрабанде золота и валютных ценностей - и опять-таки у главных обвиняемых фамилии часто заканчивались именно на "ян"! Уже в независимой Армении ереванский завод "Шогакн" с первых дней своего существования привлек внимание армянского криминала. Ювелирная отрасль Армении, которой когда-то прочили роль экономического локомотива, занялась по большей части отмыванием драгоценных камней. Тут, как понятно, большую роль сыграла армянская диаспора с ее очень "удобным" присутствием в разных странах мира. Кроме того, контрабанда алмазов и ювелирных изделий была одним из источников финансирования армянских вооруженных формирований на бывших оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Ведь там не действовали никакие нормы и законы и был просто рай для преступников.

И вот недавно, в июне, российские информагенства сообщили о раскрытии систематических хищений алмазов в компании "АЛРОСА" в Москве, с последующей контрабандой - прежде всего, в Армению. Организаторами противоправной деятельности "являются родные братья Багикян, которые подменяли настоящие камни на фейковые. Примечательно, что это дело практически до деталей похоже на дело 1982, когда в Якутии судили группировку некоего Г.Амброяна, организовавшего масштабные хищения алмазов на одном из местных горно-обогатительных комбинатов.

Как подчеркивает VMedia, "43 года разницы, а алгоритм кражи, как под копирку". И каждый раз часть похищенного неизменно "сплавляется" в саму Армению...