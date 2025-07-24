https://news.day.az/officialchronicle/1769892.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета "Ан-24" в Амурской области, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый Владимир Владимирович...
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета "Ан-24" в Амурской области, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета "Ан-24" в Амурской области.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших",- говорится в послании главы государства.
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