Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета "Ан-24" в Амурской области, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета "Ан-24" в Амурской области.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших",- говорится в послании главы государства.