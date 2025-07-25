https://news.day.az/world/1770025.html По северу Италии прокатились мощные грозы - ВИДЕО По северу Италии прокатились мощные грозы с проливными дождями. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мощные потоки воды уносили авто и даже небольшие постройки. Синоптики говорят, что осадки продолжатся и сегодня.
По северу Италии прокатились мощные грозы - ВИДЕО
По северу Италии прокатились мощные грозы с проливными дождями.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мощные потоки воды уносили авто и даже небольшие постройки.
Синоптики говорят, что осадки продолжатся и сегодня.
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