По северу Италии прокатились мощные грозы

По северу Италии прокатились мощные грозы с проливными дождями.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мощные потоки воды уносили авто и даже небольшие постройки.

Синоптики говорят, что осадки продолжатся и сегодня.