Назван самый сильный паспорт мира в 2025 году

По итогам первого полугодия 2025 года паспорт Сингапура в очередной раз назван самым сильным в мире.

Как передает Day.Az, обновленный рейтинг опубликовал сайт The Henley Passport Index.

Так, гражданам этой азиатской страны доступны безвизовые поездки в 193 государства. Вторую строчку разделили между собой Япония и Южная Корея (по 190 доступных стран у граждан каждой), а третью строчку заняли Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания (по 189 доступных стран).