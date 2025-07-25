Зангезурский коридор усилит региональную логистику

Открытие Зангезурского коридора принесет выгоду всем странам региона.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в аналитическом докладе, подготовленном Министерством транспорта Узбекистана совместно с партнерами.

Согласно докладу, актуальной мерой по разгрузке маршрута Баку-Тбилиси-Карс может стать запуск Зангезурского коридора - 43-километрового железнодорожного участка, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

"Положительный эффект коснется стран, участвующих в транспортно-логистической цепочке "Азия - Европа", облегчит выход стран Азии на европейский рынок по сухопутным маршрутам и приведет к расширению логистических возможностей региона и повышению внешнего спроса на транзитные услуги", - говорится в докладе.

В ныне функционирующей железной дороге Баку-Тбилиси-Карс грузовым поездам приходится проезжать 250 км по территории Грузии, тогда как путь по Зангезурскому коридору значительно короче.

При продлении железнодорожной линии до приграничного села Агбенд, общее расстояние между Азербайджаном и Турцией сократится на 343 километра. Это позволит экономить время и средства при перевозке грузов, а также сократит время в пути на один день по сравнению с действующим маршрутом через Грузию.

При этом в докладе подчеркивается, что функционирование Зангезурского коридора не уменьшит значимости линии Баку-Тбилиси-Карс. Оба маршрута будут взаимодополняющими и создадут дополнительные возможности для развития региональной логистики.