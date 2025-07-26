Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Amnesty International снова вышла на арену. Не с доказательствами, не с фактами, не с журналистикой, а с оголтелым пропагандистским панфлетом, который они пытаются выдать за "доклад о свободе СМИ". Мы слышали это уже сотни раз. Штампы. Клише. Ложь. Очередная лицемерная декларация из Лондона, упакованная в обёртку псевдозаботы о журналистах. Только вот с каждым разом всё очевиднее: под этой обёрткой - не правда, а гнилая политическая подлость.

Аморальное издевательство, под названием "В Азербайджане не осталось независимых СМИ", опубликовано Amnesty International. Они утверждают, что аресты в Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal 13 - это якобы "расправа" с независимой журналистикой. Что ж, пришло время разобрать по косточкам каждую ложь, каждым параграфом, каждого лжеца - и вытащить на свет их гниющие двойные стандарты.

Начнём с главного: ни один из арестов, упомянутых в этом докладе, не связан с журналистской деятельностью. Ни один. Все до единого - уголовные дела по статьям УК Азербайджана, связанным с финансовыми махинациями, незаконным предпринимательством, контрабандой и отмыванием денег. Эти дела расследованы с участием следствия, судебных органов и банковского надзора. Участие международных экспертов, в том числе из Интерпола и Европейской группы по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL), зафиксировано в отдельных аспектах - и именно они подтверждают факты, а не Amnesty International.

Возьмём Abzas Media. Это не медиа в привычном понимании. Это - конвертационный цех, где через счета номинальных лиц, в том числе студентов и безработных, прокручивались сотни тысяч долларов, поступавших из-за рубежа. В феврале 2024 года были обнародованы материалы, согласно которым на счета связанных с Abzas Media структур поступило более 320 000 евро из Германии и Литвы, минуя декларирование, с подложными назначениями платежей: "техническая помощь", "консалтинг", "IT-сопровождение". Но на деле деньги шли в конверты, которые под видеозапись передавались "журналистам" наличкой в кафе, с фразой "делайте то, что надо".

Meydan TV? Вы серьёзно? Это не телевизионный канал. Это спрут с политическим шантажом, подрывом армии и распространением фейков. Простите, это журналистика? Это свобода слова? Это - откровенный реваншизм и политический активизм, финансируемый структурами, связанными с Böll Stiftung и European Endowment for Democracy. Только в 2023 году организация получила 417 000 евро из брюссельских источников - и большая часть этих средств направлена на производство видеороликов с антивоенной пропагандой и подрывом морального духа внутри страны.

Toplum TV - ещё один пример. В рамках расследования, начатого Службой государственной безопасности Азербайджана в марте 2024 года, было установлено, что так называемые "журналисты" этой платформы получали ежемесячно по 2-3 тысячи евро наличными. Деньги поступали из Грузии - через офшорные счета, зарегистрированные в Панаме. Эти выплаты не отражались в налоговых отчётах, сотрудники не имели официальных контрактов, и самое главное - параллельно они использовались как передаточное звено для подкупа местных чиновников ради получения закрытой информации. Это не журналистика. Это - шпионаж и экономический саботаж.

А Kanal 13? Там и вовсе был случай классической контрабанды. В ноябре 2023 года при обыске в квартире руководителя проекта было изъято более 180 000 долларов США, спрятанных в тайнике под лестницей, а также незадекларированное оборудование спутниковой связи, ввезённое в страну без лицензии. Судебное разбирательство показало, что эти деньги были предназначены для оплаты услуг "независимых экспертов", работающих на границе с Ираном и снимающих провокационные материалы. Что именно здесь "независимого", Amnesty?

Но Amnesty International упорно делает вид, что этих фактов не существует. Им не нужны доказательства. Им нужен миф - миф о том, что Азербайджан душит свободу слова. Им нужно раздувать образ "тоталитарного режима", потому что именно на этом строится их собственный бизнес. Да-да, бизнес. Amnesty давно превратилась не в правозащитную организацию, а в политический инструмент, зарабатывающий на лжи. Их годовой бюджет в 2024 году составил 331 миллион долларов, из которых 58 процентов - это прямое финансирование правительств и аффилированных с ними структур. Британский Форин-офис? Да. Нидерландское министерство иностранных дел? Да. Соросовские фонды? Разумеется.

И вот они - эти правозащитники на зарплате - учат Азербайджан, как жить. Они делают вид, что заботятся о правах человека, но никогда не скажут ни слова о пытках в армянских тюрьмах, о гонениях на оппозицию в Грузии, о расстреле арабских журналистов в Газе, о расправах полиции над демонстрантами во Франции. Amnesty International не написала ни одного доклада о гибели 135 журналистов в секторе Газа с октября 2023 года. Ни одного! Где же ваша совесть, лицемеры? Где ваши доклады по Израилю? Где ваши призывы к санкциям против Макрона за запрет протестов в Новой Каледонии? Где ваши слова в защиту православных христиан в Косово, чьи храмы оскверняются под патронажем НАТО?

Вместо этого - Азербайджан. Потому что он стал субъектом, а не объектом мировой политики. Потому что он выстоял. Победил. Потому что он больше не склоняет голову ни перед кем. И в ответ Amnesty вынимает из рукава старую, затёртую до дыр карту "свободы прессы". Только она больше не работает.

Amnesty International сегодня - это не правозащитная структура, а моральный банкрот, гниющий труп "глобальной совести", на которого натянули яркую маску. Их "борьба" за свободу слова - всего лишь маскарад, под которым скрываются политические манипуляции, заказы внешнеполитических центров силы и тонны дезинформации. Эти псевдозащитники не защищают журналистику - они защищают сети политического влияния. А когда сеть рушится, как в случае с Abzas Media или Kanal 13, они начинают выть, как шакалы, лишившиеся доступа к падали.

Amnesty утверждает, что в Азербайджане "не осталось независимых СМИ". Кто сказал? Они? Те самые, кто поддерживал грузинский "закон об иноагентах", а потом резко передумал, когда понял, что это может ударить по собственным НПО? Те, кто десятилетиями молчал о шельмовании мусульман в Индии, об убийствах чернокожих в США, об этнических чистках в Мьянме, об исчезновениях в Египте? Эти люди смеют судить Азербайджан?

У нас работают десятки, сотни независимых ресурсов. У нас проходят пресс-конференции, задаются острые вопросы министерствам, проводятся прямые эфиры, работают десятки каналов на YouTube, Telegram, TikTok. Если журналист нарушает закон - он отвечает по закону. И только по закону. А не потому что "говорил правду", как твердят в Amnesty. Никто не имеет иммунитета от закона - ни чиновник, ни журналист. Именно это и отличает государство зрелое от банановой колонии, куда Amnesty хотела бы нас снова превратить.

Особого внимания заслуживает информационная кампания, развёрнутая вокруг арестов. Посмотрите, кто именно её раздувает. Одни и те же "эксперты" и "расследователи" - бывшие грантоеды из South Caucasus Network, финансируемой NED, Deutsche Welle и European Endowment for Democracy. Эти "журналисты" не написали ни одной статьи о нарушениях прав человека в Армении. Они ни разу не взяли интервью у семей азербайджанских солдат, убитых во время минных атак. Они не сказали ни слова о 1 миллионе азербайджанских беженцев, изгнанных из родных земель. Но они ежедневно пишут о том, как "жестоко" поступили с оператором, задержанным с пачкой евро в носке.

На кого вы работаете, господа? И за чьи деньги?

Но Amnesty требует от нас "немедленного освобождения" всех задержанных. Без суда. Без следствия. Просто так. Потому что им так хочется. Потому что они - якобы "совесть человечества". Только вот у этой совести руки по локоть в крови. Не забудем, как Amnesty поддерживала фейковые свидетельства о "химических атаках" в Сирии, оправдывая удары США. Как они распространяли ложь о "массовых захоронениях" в Ливии, прикрывая агрессию НАТО. Как они извинялись перед Киевом в 2022 году - да-да, извинялись! - за то, что осмелились упомянуть преступления ВСУ. Amnesty боится потерять финансирование, боится западного давления. И потому превращается в сервильного лакея, исполняющего волю хозяев - без стыда, без чести, без журналистики.

Сегодня Amnesty International - это не защита свободы слова. Это - надгробие на могиле подлинной правозащиты. Они дискредитировали саму идею прав человека. Они изуродовали язык правды. Они сделали журналистику слугой политического заказа. Их лозунги больше не работают. Их слова больше не трогают. Их доклады - это макулатура, которую нужно отправлять в архив лжи и манипуляций.

Азербайджан больше не обязан оправдываться перед лжецами. Мы не рабы - ни информационные, ни геополитические. Мы не обязаны терпеть лицемерие тех, кто поощряет армянских сепаратистов, игнорирует зверства французской полиции и закрывает глаза на этнические чистки. Мы идём своим путём - путём закона, независимости и достоинства.

И если кто-то хочет называть это "диктатурой" - пусть сначала посмотрит в зеркало. Там, в отражении, он увидит Amnesty International. Без маски. Без грима. Без совести. Только бизнес. Только ложь. Только заказ.