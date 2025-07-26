Трамп рассказал, что погубит Европу

Президент США Дональд Трамп во время частного визита в Шотландию заявил, что иммиграция погубит Европу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что на сегодняшний день "иммиграция уничтожает Европу". 