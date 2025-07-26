https://news.day.az/world/1770166.html Трамп рассказал, что погубит Европу Президент США Дональд Трамп во время частного визита в Шотландию заявил, что иммиграция погубит Европу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - сказал глава Белого дома. Трамп отметил, что на сегодняшний день "иммиграция уничтожает Европу".
Трамп рассказал, что погубит Европу
Президент США Дональд Трамп во время частного визита в Шотландию заявил, что иммиграция погубит Европу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - сказал глава Белого дома.
Трамп отметил, что на сегодняшний день "иммиграция уничтожает Европу".
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