https://news.day.az/world/1770166.html

Трамп рассказал, что погубит Европу

Президент США Дональд Трамп во время частного визита в Шотландию заявил, что иммиграция погубит Европу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - сказал глава Белого дома. Трамп отметил, что на сегодняшний день "иммиграция уничтожает Европу".