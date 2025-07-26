https://news.day.az/world/1770155.html У берегов Индонезии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 152 км к северо-западу от города Тернате. В городе проживают более 100 тысяч человек.
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 152 км к северо-западу от города Тернате. В городе проживают более 100 тысяч человек.
Отмечается, что очаг залегал на глубине 60 км.
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