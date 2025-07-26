https://news.day.az/world/1770155.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 152 км к северо-западу от города Тернате. В городе проживают более 100 тысяч человек.