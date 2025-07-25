Двое из 20 победителей пятого конкурса «Восхождение» – студенты Университета АДА, а один – преподаватель АДА

Из 16 тысяч участников пятого конкурса "Восхождение" были отобраны 20 победителей. Двое из победителей - студенты АДА, а один - преподаватель АДА.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на церемонии награждения победителей пятого конкурса "Восхождение".

Доведя до внимания, что среди победителей конкурса только одна женщина, ректор сказал: "В нашем коллективе АДА женщины более активны, чем мужчины. Предлагаю увеличить число женщин, работающих в государственном секторе".