https://news.day.az/society/1770101.html Двое из 20 победителей пятого конкурса «Восхождение» – студенты Университета АДА, а один – преподаватель АДА - Хафиз Пашаев Из 16 тысяч участников пятого конкурса "Восхождение" были отобраны 20 победителей. Двое из победителей - студенты АДА, а один - преподаватель АДА. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на церемонии награждения победителей пятого конкурса "Восхождение".
Двое из 20 победителей пятого конкурса «Восхождение» – студенты Университета АДА, а один – преподаватель АДА - Хафиз Пашаев
Из 16 тысяч участников пятого конкурса "Восхождение" были отобраны 20 победителей. Двое из победителей - студенты АДА, а один - преподаватель АДА.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на церемонии награждения победителей пятого конкурса "Восхождение".
Доведя до внимания, что среди победителей конкурса только одна женщина, ректор сказал: "В нашем коллективе АДА женщины более активны, чем мужчины. Предлагаю увеличить число женщин, работающих в государственном секторе".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре