Азербайджанские НПО направили обращение госсекретарю США

Азербайджанские неправительственные организации (НПО) направили обращение госсекретарю США Марко Рубио.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Лицемерная позиция группы американских конгрессменов, направивших вам письмо по вопросу суверенных территорий Азербайджана, а также их деятельность, направленная против мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, вызвали резкое возмущение азербайджанской общественности. Мы решительно отвергаем подобный однобокий подход. Считаем, что проармянские лица периода Байдена-Блинкена фактически прибегли к открытой провокации против мирных усилий Президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе", - говорится в обращении.

Отмечается, что недавно лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Абу-Даби (ОАЭ).

Подчеркивается, что Азербайджан и Армения уже согласовали текст мирного соглашения. В настоящее время продолжается серьёзная и сложная работа по продвижению мирного процесса, и призывы группы американских конгрессменов не чем иным, как попыткой воспрепятствовать этому процессу и затормозить его, назвать нельзя. Они всеми способами стараются спровоцировать искусственную напряженность и вновь создать очаг конфликта в регионе.

"Не может не вызывать сожаления тот факт, что лица, не имеющие отношения к региону и не обладающие должной осведомленностью о происходящем, делают безответственные заявления под влиянием финансовых поощрений армянского лобби в США. Азербайджанское общество хорошо знает подобных лиц: они молчали о вооружённой агрессии Армении против Азербайджана, о кровопролитии в отношении мирных жителей, о геноциде в Ходжалы, всегда поддерживали агрессора. Сегодня эти же лица прилагают все усилия, чтобы военные преступники, проливавшие кровь азербайджанского народа, избежали наказания. Эти конгрессмены не пользуются никаким авторитетом в Азербайджане.

Хотелось бы напомнить, что ранее с подобными антиазербайджанскими, проармянскими инициативами выступал бывший сенатор Боб Менендес, ярый критик Президента Трампа, который впоследствии был осуждён за коррупцию и взяточничество. Один из инициаторов упомянутого обращения - демократ-сенатор Адам Шифф - также подвергал резкой критике Дональда Трампа. В прошлом году конгрессмен Фрэнк Паллоне, прибывший в Баку в рамках мероприятия COP29, был встречен местными общественными активистами с лозунгами "Прочь отсюда!". В результате он был вынужден прервать свой визит и с позором покинул страну.

Мы считаем, что такие конгрессмены, как Ф. Паллоне, которые сегодня говорят о возвращении армян на суверенные территории Азербайджана, в первую очередь должны признать право на возвращение сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении. Они должны мирным путём вернуться на свою родную землю. Община Западного Азербайджана также готова к установлению диалога с Арменией в этом направлении.

В Армении, а также в период оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре было разграблено материально-культурное наследие азербайджанского народа. Молчание по этому поводу - величайшая несправедливость.

Выступления в последнее время парламента Швейцарии с предложениями под видом "международного форума мира", которые в действительности подрывают мир и стабильность на Южном Кавказе и поддерживают реваншистские позиции в Армении, являются предательством процесса построения мира и доверия в регионе. Упоминание в письме, адресованном вам от имени группы конгрессменов, провокационных шагов парламента Швейцарии ещё раз раскрывает истинную сущность того письма и его авторов.

Мы считаем, что авторов упомянутого обращения беспокоит очевидное укрепление двусторонних отношений между США и Азербайджаном, о чём свидетельствует обмен письмами лидеров двух стран. Уверены, что Администрация Дональда Трампа, прилагающая значительные усилия для установления устойчивого мира на Южном Кавказе, даст должную оценку действиям этих представляющих "вашингтонское болото" конгрессменов.

Подписи:

Рамиль Искендерли - председатель правления Азербайджанского Национального форума НПО

Азиз Алекберли - председатель правления Общины Западного Азербайджана

Амир Алиев - председатель Общественного объединения "Центр содействия правам человека"

Фариз Халилли - Общественное объединение содействия изучению культурного наследия "Мирас"

Умуд Мирзоев - председатель "Международного фонда Евразийской прессы"

Заур Ибрагимли - председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Prioritet"

Ирада Рзазаде - председатель Общественного объединения "Во имя социального благополучия граждан"

Гаджи Абдулла - председатель Общественного объединения обществ "Зангезур"

Кёнуль Бехбудова - председатель Общественного объединения "Пропавшие семьи из Карабаха"

Хатира Велиева - председатель Общественного объединения по поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) "Ханкенди"

Вугар Гадиров - председатель Общественного объединения "Молодежная организация во имя возвращения и возрождения"

Рей Керимоглу - председатель Общественного объединения "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане", - говорится в обращении.