В Таиланде раскрыли число жертв после ударов Камбоджи

Одиннадцать гражданских лиц погибли в результате ракетных ударов, нанесенных Камбоджей по приграничным районам Таиланда.

Об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"В результате последней вспышки пограничных боевых действий с Камбоджей, начавшейся в четверг, погибли одиннадцать мирных жителей Таиланда и один солдат", - сказано в сообщении.

Также Тепсутин заявил, что действия Камбоджи следует квалифицировать как военные преступления.