https://news.day.az/world/1769831.html В Таиланде раскрыли число жертв после ударов Камбоджи Одиннадцать гражданских лиц погибли в результате ракетных ударов, нанесенных Камбоджей по приграничным районам Таиланда. Об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
В Таиланде раскрыли число жертв после ударов Камбоджи
Одиннадцать гражданских лиц погибли в результате ракетных ударов, нанесенных Камбоджей по приграничным районам Таиланда.
Об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
"В результате последней вспышки пограничных боевых действий с Камбоджей, начавшейся в четверг, погибли одиннадцать мирных жителей Таиланда и один солдат", - сказано в сообщении.
Также Тепсутин заявил, что действия Камбоджи следует квалифицировать как военные преступления.
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