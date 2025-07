bp внесла ясность в информацию о проблемах с качеством азербайджанской нефти

Результаты всесторонней оценки качества нефти на всех объектах вдоль трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан подтвердили, что азербайджанская нефть соответствует требованиям спецификаций на всех участках трубопровода до терминала Джейхан.

Об этом, в ответ на запрос Trend сказали в компании bp Azerbaijan в связи с информацией BP Plc и итальянской компании Eni о выявлении органических хлоридов в азербайджанской нефти, передает Day.Az.

"BTC Co была проинформирована о возможной проблеме с качеством, связанной с содержанием органических хлоридов в некоторых партиях нефти BTC blend. После этого BTC Co провела всестороннюю оценку качества нефти на всех объектах вдоль трубопровода. BTC Co завершила оценку качества нефти на всех объектах вдоль трубопровода. Результаты подтвердили, что нефть соответствует требованиям спецификаций на всех участках трубопровода до терминала Джейхан", - сказали в bp Azerbaijan.

Как отметили в компании, на терминале Джейхан также была проведена оценка состояния резервуаров: "Результаты выявили наличие органических хлоридов в некоторых из них. Были приняты соответствующие меры в связи с этим. Также разрабатываются планы для полного устранения проблемы и проведения расследования ситуации. В настоящее время отгрузки на терминале Джейхан продолжаются из резервуаров, в которых нефть соответствует нормам спецификации. Экспортная деятельность через нефтепровод BTC также продолжается".

В bp Azerbaijan добавили, что при этом BTC Co продолжит отбор проб перед каждой отгрузкой на терминале Джейхан, чтобы гарантировать соответствие каждой партии нефти установленным спецификациям.

Напомним, что ранее, в некоторых СМИ появилась информация о том, что нефть, которую поставляют по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, загрязнена топливом с органическими хлоридами, которые используют для увеличения добычи сырья. По сообщениям, об этом заявили BP Plc и итальянская компания Eni.

Отметим, что по данным государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с момента ввода в эксплуатацию трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан до 1 июля этого года общие объемы экспорта азербайджанской нефти составили 612,2 миллиона тонн.

В настоящее время по трубопроводу в основном транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с "Шах Дениз". Кроме того, по нему продолжают поступать объемы нефти и конденсата из других регионов Каспия - из Казахстана, Туркменистана, а также дополнительные объемы, добытые SOCAR в Азербайджане.

Акционеры BTC Co.: bp (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), ONGC Videsh (3,10%), ExxonMobil (2,50%) и INPEX (2,50%).