Азербайджан обсудил с МВФ приоритеты сотрудничества

Проведены обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) по макроэкономическим показателям, прогнозам и вопросам диверсификации экономики.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Партнерство с международными финансовыми институтами имеет важное значение для поддержки модели устойчивого экономического развития в стране. На встрече с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордон с удовлетворением было отмечено развитие сотрудничества с фондом. Были обсуждены приоритеты взаимного сотрудничества, макроэкономические показатели и прогнозы Азербайджана, диверсификация экономики и налоговые реформы", - отмечается в публикации.