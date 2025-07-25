Швейцарские депутаты стали марионетками армянского реваншизма

Автор: Али Гасымов

В последнее время мы стали свидетелями очередной попытки прикрыть откровенно антииазербайджанские действия благозвучной риторикой о "мире и диалоге". Речь идет о так называемой "швейцарской мирной инициативе", которую на международной арене продвигают два швейцарских парламентария - Эрих Вонтобель и Лукас Рейманн. Внешне это подается как стремление к примирению и выстраиванию диалога между Азербайджаном и армянами, ранее проживавшими в Карабахе. Но если отодвинуть в сторону громкие фразы и красивые формулировки, становится очевидно, что речь идет не о мире, а о банальной политической провокации, за которой стоит армянское лобби и, прежде всего, армянская церковь.

Все это изначально не имеет ничего общего с искренним стремлением к стабильности на Южном Кавказе. Так называемая инициатива - это на самом деле очередная попытка помешать реальному процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией. Ведь как только отношения между двумя странами начинают выходить на конструктивный уровень, сразу находятся "миротворцы", которые по сути занимаются противоположным - вносят в международную повестку новые точки напряжения.

Самое абсурдное в данной истории - это заявления о якобы "изгнанных" армянах Карабаха. Нам пытаются внушить, будто эти люди были силой выдворены из региона. Это абсолютная ложь. Никто их не гнал. После восстановления государственного суверенитета Азербайджана над Карабахом осенью 2023 года армянские жители региона сами приняли решение покинуть территорию. Наоборот, Азербайджан предоставил им возможность спокойно и безопасно уехать в Армению, конечно же, по их собственной инициативе. Кроме того, официальные лица неоднократно заявляли, что граждане армянской национальности, желающие остаться и интегрироваться в общество, могут жить в Карабахе наравне с другими гражданами страны. Однако большинство предпочло уехать, следуя призывам из Еревана и диаспоры, которые играли на страхах и предрассудках.

Попытки выдать добровольный отъезд за "изгнание" - это не просто искажение фактов. Это сознательная политическая игра. И игра эта ведется силами, которые никогда не были заинтересованы в мире между Азербайджаном и Арменией. Прежде всего - армянская церковь, которая десятилетиями подогревает вражду, поощряет реваншизм и навязывает политическим элитам Армении конфронтационную повестку. Именно она стояла за всеми инициативами, направленными на легитимизацию сепаратизма в Карабахе. Теперь же, когда сепаратизм окончательно разгромлен, начинается новый этап - создание мнимых гуманитарных конструкций, за которыми снова скрывается политический интерес. Эти "инициативы" не более чем продолжение войны, только уже не с оружием, а с манипуляциями и давлением.

Швейцарские парламентарии, продвигающие этот проект, скорее всего, действуют вовсе не по доброй воле. Финансирование, консультации, маршруты - все указывает на прямую координацию с армянским лобби. А значит, и цели у этой инициативы совсем не "мирные".

Но самое вопиющее в этой истории - это односторонность. Нас заставляют говорить о правах армян, якобы изгнанных из Карабаха. Но никто не вспоминает о правах азербайджанцев, насильно изгнанных из Армении. Речь идет о сотнях тысяч людей, которые были выдворены со своих исконных земель в Западном Азербайджане - на территории современной Армении. Их дома сожжены, кладбища разрушены, села стерты с лица земли. Люди бежали от погромов, от насилия, от этнической чистки. И по сей день они не могут вернуться домой. Именно они - настоящие изгнанники. Именно их трагедия должна стать предметом международного внимания.

Если кто и заслуживает международного форума, защиты и права на возвращение, так это азербайджанцы, изгнанные из Зангезура, Иревана и других регионов. Миротворческая повестка не может быть односторонней. Она должна основываться на справедливости. А справедливость в данном случае - это признание трагедии Западного Азербайджана и обеспечение условий для возвращения его коренных жителей.

Сегодня Азербайджан предлагает Армении не просто мир, а широкую региональную кооперацию. Мы говорим о транспортных коридорах, экономических проектах, восстановлении доверия. Баку последовательно действует в интересах долгосрочной стабильности. Но параллельно с этим в Европе и США появляются "миротворцы", которые продвигают опасные идеи, подрывающие все достигнутое. Конечно, мы все прекрасно знаем, что это парламентарии, конгрессмены и сенаторы, которые сидят на деньгах армянского лобби и соответственно, говорят их устами.

Так называемый "круглый стол", который хотят организовать Вонтобель и Рейманн, - это не платформа мира, а площадка для легитимизации ложных нарративов. Это попытка навязать Азербайджану вину, которой не существует. Это способ снова втянуть регион в искусственно созданный конфликт и отвлечь внимание от настоящих проблем - от изгнания азербайджанцев из Армении, от геноцида их культурного наследия, от права народа Западного Азербайджана вернуться домой.

Ибо Азербайджан никогда не был против мира. Напротив, мы первые предложили Армении подписать мирный договор. Мы готовы к диалогу, к взаимодействию, к совместному будущему. Но мир невозможен там, где одни выдают себя за жертв, скрывая свою ответственность, а других лишают даже права голоса.

Именно поэтому швейцарская т.к. "инициатива" не может быть воспринята как искренняя. Это не мир. Это лицемерие под прикрытием гуманизма. И именно такие инициативы отбрасывают Южный Кавказ назад - туда, где снова звучат не аргументы и соглашения, а вражда, обида и фальшь. Настоящий путь вперед - это путь признания исторической истины и восстановления справедливости для всех. И Азербайджан стоит на этом пути твердо.