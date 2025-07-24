Боевиков ХАМАС поймали на роскошном образе жизни

В то время как мирные жители сектора Газа испытывают трудности с получением продовольствия, лидеры радикального палестинского движения ХАМАС "устраивают пиры" в подземных туннелях.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи, демонстрируя соответствующие кадры, сообщает портал Breitbart.

"Пока ХАМАС распространяют ложь о "голоде по вине Израиля", лидеры движения подпольно пируют. Давайте проясним: ни один из этих продуктов не был частью поставок гуманитарной помощи в Газу. Отстраненность боевиков от страданий мирного населения вновь проявилась во всей своей отвратительности", - отметил представитель.

Кроме того, Адраи утверждает, что в ходе предыдущих военных операций ЦАХАЛ были обнаружены обширные тайники с продовольствием, водой, медикаментами и деньгами, которые хранились в туннельных сетях ХАМАС. Он подчеркнул, что подобное открытие отчетливо демонстрирует огромный разрыв между "роскошным образом жизни" руководства движения и трудностями, с которыми ежедневно сталкиваются обычные палестинцы.