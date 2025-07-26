Винисиус может покинуть "Реал"

Руководство мадридского "Реала" рассматривает вариант с продажей 25-летнего бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Defensa Central.

По данным источника, "сливочные" не могут договориться с форвардом о продлении контракта, срок действия которого истекает в июне 2027 года. Сообщается, что Винисиус настаивает на увеличении его зарплаты до уровня доходов Килиана Мбаппе, при этом клуб не готов согласиться на такие условия. Если переговоры так и не увенчаются успехом, "Королевский клуб" попытается продать бразильца не позднее 2026 года.

На прошедшем летом 2025 года клубном чемпионате мира Винисиус сыграл в шести матчах и отметился одним голом и одним результативным пасом.